7人組アイドルグループ・AVAM（アベアム）の大原乙葉が、体調不良のため活動休止することが明らかになった。5日、同グループ公式サイトで発表された。【動画】AVAM「シュガリー・ストーリー Dance ver. 」ミュージックビデオ同グループは「このたび、弊社所属 AVAMメンバー大原乙葉につきまして、体調不良のため一定期間活動を休止し、療養および治療に専念させていただくこととなりました」と報告。「関係者の皆様、そして活