◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦JR東海3―2日本製鉄瀬戸内（2025年11月5日京セラD）日本製鉄瀬戸内は延長タイブレークの末、JR東海との1回戦に2―3で敗れた。5回2死走者なしから2番手として登板した新人右腕の下堂翔史投手（23）は、自己最速を3キロ更新する156キロを連発。3回1/3を1安打無失点に封じ、来季の躍進を予感させた。「1点差で負けていたので、新人らしく勢いのあるピッチングで流れを持ってきたかっ