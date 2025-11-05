俳優の菊池桃子(57)が、4日、Instagramを更新。結婚記念日を迎え、デートを楽しむ夫婦ショットを披露し、多くの反響が寄せられている。【映像】休日デートや園遊会に出席した夫婦ショット2019年11月、9歳年上の元官僚の新原浩朗さんとの結婚を発表した菊池。Instagramでは、休日にハンバーガーを囲む2ショットや、天皇皇后両陛下が主催された秋の「園遊会」で、正装に身を包んだ夫婦ショットを公開していた。「結婚記念日。