東リ [東証Ｓ] が11月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比49.1％増の17.1億円に拡大し、通期計画の55億円に対する進捗率は5年平均の17.6％を上回る31.1％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.7％増の37.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連