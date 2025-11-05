【公式リポーターまつかよが見たＭリーガー】インタビューする身として、今年の新加入選手の中でちょっぴり不安だったのが下石戟選手です。口数がそれほど多くなく、喜怒哀楽をそれほど表に出さない方なので、どうなるんだろうと。そんな中、１７日に初インタビューの機会がやって来たのですが、私に心強い味方が現れました。２位だった萩原聖人選手が「リーチのみ裏３なんて、下石戟、許すまじ！」と対立構図をつくってくれたので