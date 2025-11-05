【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。今シーズンのＭリーグでは仲林圭選手、白鳥翔選手がそれぞれ四暗刻と、早くも２回の役満が出ています。さらに先週、３回目の役満が飛び出しました。アガったのは堂岐選手です。ラス目で迎えた南２局の４巡目、堂岐選手は七対子の一向聴となります。すぐに４索、７筒がアンコとなり四暗刻の一向聴、トイトイも見える手となりました。直