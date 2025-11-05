現代用語の基礎知識選による「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語３０が５日、事務局から発表された。１２月１日にトップテン発表と表彰式が行われる。戦後８０年、「昭和１００年」にあたる２０２５年も残すところ２か月を切った。初の女性首相誕生、大阪・関西万博、昨年から続く?令和のコメ騒動?など、世相を反映した言葉が今年も候補に並んだ。そんな中にあってひときわ目を引くのが、スキン