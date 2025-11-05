フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。11月5日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が「高額療養費制度は「空気」のよう』という朝日新聞の記事について、がんサバイバーの立場からコメントした。 勅使川原真衣「今日は『高額療養費制度は空気