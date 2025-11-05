不二サッシ [東証Ｓ] が11月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.5倍の4.1億円に急拡大し、通期計画の27.5億円に対する進捗率は前年同期の2.0％を上回る15.1％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.1％減の23.3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q