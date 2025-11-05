歌手の工藤静香が、手料理をアップした。５日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「じゃこ最高！」と手作りのじゃこのつくだ煮を乗せた料理をアップ。「みりん麺つゆ醤油（しょうゆ）てんさい糖！ゴマ」と材料を説明し、「フライパンで！」と作り方を明かした。工藤は２０００年１２月に木村拓哉と結婚し、０１年５月に長女のＣｏｃｏｍｉ、０３年２月に次女のＫｏｋｉ，を出産した。２日の投稿では「柑橘