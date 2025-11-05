プロ野球の来季日程が５日に発表された。巨人は３月２７日にホームで阪神と開幕戦に決まった。巨人の地方球場とセ本拠地以外の球場での試合は以下の通り。４月２１日（火）、２２日（水）中日戦長野、前橋５月１２日（火）、１３日（水）広島戦岐阜、福井５月１９日（火）ヤクルト戦いわき※ビジター６月３０日（火）、７月１日（水）ヤクルト戦弘前、盛岡９月１日（火）、２日（水）ＤｅＮＡ戦京セラＤ大阪青森