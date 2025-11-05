歌手の舞乃空（まのあ、２０）が５日、都内でこの日リリースした新曲「人は恋して花を詠む」のイベントを行い、同曲など全６曲を歌唱した。２０２３年２月に、セーラー服姿の女子高生歌手としてデビュー。主にポップスを歌ってきたが、４枚目のシングルとなる今回は大人の演歌・歌謡曲に初挑戦し「ようやく他の演歌歌手の皆さんと同じ畑に入ることができた」。新曲は鳥羽一郎の長男・木村竜蔵が作詞作曲を手がけた和のテイスト