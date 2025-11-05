前走の毎日王冠を制し重賞４勝目を手にしたレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、登録のあったアルゼンチン共和国杯（１１月９日、東京）を回避し、予定通りマイルＣＳ（１１月２３日、京都・芝１６００メートル）に向かう。