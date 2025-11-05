◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１１月５日、栗東トレセンボルドグフーシュは坂路を単走。５２秒８―１２秒６でリズム良く駆け上がった。レース感覚を鈍らせないため、前走後は在厩調整を選択。プール調教と坂路で丹念に負荷をかけてきた。２２年の菊花賞と有馬記念で２着に好走した実績馬。宮本調教師は「前走の０秒６差をひっくり返す自信がある」と待望の重