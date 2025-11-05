現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日に発表された。例年同様、政治や経済、スポーツ、エンタメ、社会現象などから幅広く選出される中、国内で過去最多の人身被害が広がっているクマに関連して「緊急銃猟／クマ被害」もノミネートされた。【映像】散歩中の女性にクマが飛びかかる瞬間（実際の映像）クマ被害は、過去最多のペースで全国的に広がっており、確認されてい