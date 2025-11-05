東京・国立市の自宅で102歳の母親を殺害した罪に問われた71歳の女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。小峰陽子被告は、去年7月、東京・国立市の自宅で、同居する102歳の母親・フクさんの首をひもで締めつけるなどし殺害した罪に問われています。5日、東京地裁立川支部で行われた初公判で、小峰被告は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で「母親の介護をしながら2人で生活していた」と明らかにしたうえで、「事件当