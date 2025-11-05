現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日に発表された。例年同様、政治や経済、スポーツ、エンタメ、社会現象などから幅広く選出される中、コメ価格の高騰により備蓄米が放出されたことに関連して「古古古米」がノミネートされた。【映像】小泉進次郎氏、古古古米をパクッ「おいしい」「ちょっと固いかな」「令和の米騒動」とも呼ばれたコメ価格の高騰は、国会内でも度々