文化シヤッター [東証Ｐ] が11月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.1％増の43.1億円に伸びたが、通期計画の165億円に対する進捗率は26.2％となり、5年平均の27.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.6％増の121億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ