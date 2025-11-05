8月17日にフランスのジャックルマロワ賞6着後、マイルCS（23日、京都芝1600メートル）を予定しているアスコリピチェーノ（牝4＝黒岩、父ダイワメジャー）はルメールとコンビ継続で臨む。5日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。フランスから帰国後は検疫と放牧を経て10月29日に美浦トレセンに帰厩。30日に栗東トレセンに移動し、調整を進めている。ルメールは秋華賞（エンブロイダリー）から菊花賞（エネルジコ）、天皇