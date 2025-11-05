佐藤官房副長官はきょう午前の会見で、陸上自衛隊が秋田県でクマ対策の支援活動を開始することを受けて、「政府として総力をあげて取り組んでいく」と述べました。佐藤啓 副長官「クマによる被害の多様化・広域化を踏まえ、政府として対応のスピードと実効性を一層高め、総力を挙げて取り組んでいく考えであります」佐藤副長官は“クマ被害から地域住民の暮らしの安全と安心を確保する”と強調し、「政府として総力をあげる」