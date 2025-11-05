「この悔しさは死ぬまで引きずる」「時が止まったまま」――。未解決事件に苦しむ佐賀、福岡両県の被害者や遺族計４人が、解決していないからこそ抱える苦悩を共有する場として有志の会を設立した。このうち佐賀の２人が今も続く苦痛を明かし、「明日を生きる力につながれば」と会への期待を語った。（相良悠奨、岡林嵩介）佐賀県武雄市（旧・北方町）の雑木林で１９８９年１月、女性３人の遺体が見つかった「北方事件」で母の