元ピンク・レディーの未唯mie（67）が5日、インスタグラムを更新。4日に開催された「高嶋ちさ子のザワつく！昭和歌謡祭」への出演を報告した。「国立代々木競技場第一体育館のイベントに出演して参りました」と書き出すと、イベント名を告知し、「1万席の会場、瞬時にSOLDOUT！！と言う人気のイベント」と称した。トップバッターでの出演を報告し「ピンク・レディー楽曲で歌い踊る中、'70〜'80の想い出の曲を披露するのがお決まり