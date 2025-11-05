Image: MEETS TRADING こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。デザイン作業や資料作成で一日中マウスを握っていると、手首の過酷なトレーニングをしている気分に。添えた手に熱がこもることもあって、不快感が気になって作業に集中しづらくなることもありますよね。もし、マウスを握るのではなく、指先で軽やかにつまむように操作できるとしたら。日