テレビ・ラジオから流れる彼女たちの歌声に誰もが夢中になった――中森明夫×中川右介×スージー鈴木が激論！山口百恵（66）の引退と共に幕を開けた’80年代は松田聖子（63）に加え、中森明菜（60）、小泉今日子（59）、早見優（59）、松本伊代（60）ら「花の82年組」に『おニャン子クラブ』、斉藤由貴（59）、南野陽子（58）、浅香唯（55）に薬師丸ひろ子（61）と、国民的スターが綺羅星のように現れた「アイドル黄金時代」だった