U-17ワールドカップが現地11月３日に幕を開け、廣山望監督が率いるU-17日本代表はグループステージ初戦でモロッコと対戦。２−０で勝利し、ノックアウトステージ進出に向け、大きく前進した。今大会から参加国が24か国から48か国に拡大。カタール最大のトレーニング施設『アスパイアアカデミー』に各チームが一斉に集まってフェスティバル形式で試合が行なわれた。グループBに入った日本は、初戦でアフリカ王者を下したが、