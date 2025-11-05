クマが木の上からこちらを見つめているようにも見えます。 【画像】住宅敷地内に居座ったクマ 場所は住宅の敷地内でした。 警察や山形県鶴岡市によりますときょう午前７時４０分ごろ、山形県鶴岡市長者町の住宅敷地内にクマが居座っていると住民から通報がありました。 クマは体長およそ７０センチで、住宅の窓のすぐ外を歩く姿も確認されました。 午前８時４５分ごろ麻酔銃による処置で捕獲され、午前９時２０分ごろに駆除さ