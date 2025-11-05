米連邦政府閉鎖が11月4日、35日目に入り、2018年末から2019年初めに記録された日数に並びました。これにより米国の食品支援や就学前教育、航空輸送、医療保障など多くの民生分野に深刻な影響が出ています。統計によると、今回の政府閉鎖以来、航空交通管制士約1万3000人と空港セキュリティースタッフ約5万人が無給勤務を強いられています。休暇を取る人員が増加することに伴い、民間航空業界の人手不足が深刻化し、多くの地域でフ