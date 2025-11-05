Snow Manの佐久間大介が11月5日、自身のXを更新。同日誕生日を迎えた渡辺翔太を祝福する投稿を行い、ファンの間で話題を呼んでいる。 【画像】佐久間大介＆渡辺翔太2ショット／【動画】Snow Man『音故知新』リリース記念メッセージ ■「うちの渡辺翔太の誕生日！！」と愛あふれるメッセージ 投稿では「本日11月5日は！！！！うちの #渡辺翔太 の誕生日！！！！翔太！！誕生日おめでとーーー