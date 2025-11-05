札幌・厚別警察署は2025年11月5日、住居侵入と窃盗の疑いで、北広島市に住む建設作業員の男（36）を逮捕しました。男は10月12日午前6時すぎ、北広島市に住むフィリピン国籍の男性技能実習生（21）の自宅に侵入し、ダウンジャケット1着（時価5000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと当時、被害男性は自宅で寝ていて、起床後にダウンジャケットがなくなっていることに気づき、職場の上司とともに交番を訪れたこ