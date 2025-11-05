ポータブル電源のパイオニア、BLUETTIは、BLUETTI史上最小・最軽量モデルとなるポータブル電源 「AORA 10」を2025年11月4日(火)より発売しました。“ミニサイズ×高出力×安心性能”を兼ね備えた新しいエントリーモデルで、日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍します。 BLUETTI ポータブル電源「AORA 10」 発売日：2025年11月4日(火)販売チャンネル： BLUETTI公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場、Yahoo!