ボクシングの元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４６＝フィリピン）と５０戦無敗の５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４８＝米国）の再戦をＷＢＣのマウリシオ・スレイマン会長が歓迎した。米メディア「ＳＩ」が報じた。２０１５年に「世紀の一戦」で対戦した２人の戦いは史上最も多い視聴者数４６０万件、総収入６億ドル（約９１８億円）を記録した。その再戦交渉が行われている中、パッキャオは「ほぼ合意に至っ