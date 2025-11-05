激動の1年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表された。「エッホエッホ」「オールドメディア」「国宝」「ミャクミャク」「物価高」「クマ被害」などのほか、女性初の高市早苗首相の言葉「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」などが選ばれた。「新語・流行語大賞」は1984年（昭59）に創設され、時代を反映する言葉を振り返る年末の恒例行事。