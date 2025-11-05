小豆島大観音のお色直し香川・土庄町2日 香川県の小豆島大観音で2日、表面を美しく塗り直す「お色直し」が行われました。 12人の職人が安全ロープで体を支えながら作業をする「ロープアクセス工法」で大観音のお色直しを行いました。 小豆島大観音は、島のシンボルとして1995年に建立されました。建立30周年を記念して今回、お色直しを行いました。 参拝客らが見守る中、職人は淡い桃色で下