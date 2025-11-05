ユルオフは、2025年10月21日(火)深夜1時00分より千葉テレビにて、「ユルオフTV」の新コーナー「懺悔の神様TV！」の放送を開始しました。昭和時代に視聴率20％を超える人気を博した伝説の「懺悔の神様」を、約30年の時を経て現代風にアレンジして復活させた企画です。 ユルオフTV 新コーナー「懺悔の神様TV！」 番組名：ユルオフTV放送局：千葉テレビ放送日時：2025年10月21日(火) 25:00〜25:30(深夜1:00〜1:30) ※