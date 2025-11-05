「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０が決定した。２０２５年度の傾向としては、前半は新語・流行語が少なかったが、トランプ大統領の再登場で関税関連、その後、米、物価高、異常気象、首相首班指名などで数多くの言葉が生まれた。それらの言葉は来年にもつながるものといえる（例えば、クマ被害、気象、高市首相関連など）。また、ピンポイントで盛り上がった言葉（ミ