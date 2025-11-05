俳優の速水もこみちが５日、都内で「チョコレートは飲み物です〜ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ；ｔｈｅＤＲＩＮＫ〜イベント」に出席した。速水はイベントで、チョコレートドリンク作りなどに挑戦。芸能界きっての料理の腕前で知られる速水は、「チョコレートの可能性や魅力を知ることができた。自分でチョコレートドリンクを作るなら、スパイスを使ってエキゾチックな味やお酒と合わせても面白いのかな。名前は…“モコテル”で」と命