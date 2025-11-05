GSアライアンスの森良平博士(工学)は、脱炭素、カーボンニュートラル社会構築のための最先端技術を研究開発。茶殻、コーヒーかす、廃木材などの植物バイオマス系有機廃棄物から量子を合成し、農薬、殺菌剤としての機能を持つことを確認しました！環境に優しく、低コストな農業技術として期待されています。 GSアライアンス 植物バイオマス系有機廃棄物由来「量子ドット農薬（殺菌剤）」 GSアライアンスの森良平博