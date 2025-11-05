青学大陸上競技部の原晋監督（58）が5日、TBS「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。全国で目撃情報が多数寄せられ、市街地で人が襲われるクマに関して、目撃したことがあると発言した。番組では秋田県から“クマ被害”について自衛隊派遣について要請されたことについて4日、小泉進次郎防衛相が「支援先の市町村の準備が整い次第、秋田県から示された地域で順次活動を開始する予定です」と閣議後の会見で話す様子が紹介