5日朝、仙北市角館町の美術館の敷地内に設置している防犯カメラに、クマ1頭が映っているのが確認されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、5日午前8時ごろ、50代の男性が仙北市角館町山根町の大村美術館に設置している防犯カメラの映像を確認したところ、クマ1頭が映っていました。クマが美術館の敷地内にいたのは5日午前6時ごろで、体長は約1.2メートルだということです。現場は武家屋敷通