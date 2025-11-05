ペットラインは10月30日、「全国猫勢調査」の結果を発表した。調査は2025年8月22日〜8月25日、20歳以上の猫飼育者3000名を対象にインターネットで行われた。○約8割の飼い主が"食"に出費集中猫を飼っている3,000人を対象とした調査では、飼育頭数の平均は1.69匹で、一番多くて10匹飼っていると回答。また、猫を迎えたときの年齢は75.4%が生後半年以内と、子猫から育てるケースが主流であることがわかった。さらに今回の調査では、