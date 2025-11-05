【ワシントン＝池田慶太】米バージニア、ニュージャージー両州の知事選が４日、投開票され、ＡＰ通信によると、いずれも民主党候補が勝利を確実にした。来年１１月の中間選挙の前哨戦に位置づけられ、注目を集めていた。各種世論調査では共和党のトランプ大統領の政権運営に批判的な声が多く、投票に影響した可能性がある。