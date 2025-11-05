静岡県浜松市でけさ早く、ガソリンスタンドにトレーラーが突っ込み、横転する事故があり、運転していた男性が病院に運ばれました。記者「浜松市中央区の国道1号線です。道路にできたタイヤの跡をたどっていくと、トラックが横転しています」けさ5時半ごろ、浜松市中央区のガソリンスタンドにトレーラーが突っ込み、横転しました。この事故で、トレーラーを運転していた66歳の男性が胸を打ち病院に運ばれましたが、軽傷だということ