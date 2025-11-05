たらこスパゲティ専門店「東京たらこスパゲティ」は、11月5日から「瀬戸内産牡蠣とたらこのお出汁スパゲティ」を全店で発売している。牡蠣や春菊など季節の食材を使った期間限定メニューとして展開する。とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスの子会社である、フィルドテーブルが手がけるチェーン店。2020年に東京・渋谷に1号店を出店して以来、都内を中心に計5店舗を運営している(2025年11