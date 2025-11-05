BTSのVが、日本のスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」の新アンバサダーに起用された。【写真】V、“ベッド写真”が流出？「Yunth」は10月29日、公式アカウントを通じて「Vを新しいブランドアンバサダーとして起用した」と発表した。同時に公開されたビジュアルでは、Vの健康的で清潔感あふれる雰囲気が、ユンス特有の洗練されたビューティムードを一層引き立てている。「Yunth」は11月13日から日本のテレビで本格的なCM放送を開