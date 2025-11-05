「まさか自分が数ヶ月で辞めるとは」。希望を持って転職した施設でパワハラにあい、失意のなか退職した生活相談員のNさん。その後も転職した先の職場は厳しい環境でしたが、2度の短期離職を経て「ようやく腰を据えて働ける職場に出会えた」と話します。これまでの歩みと、仕事を続ける理由を聞きました。 話を聞いた人 生活相談員 Nさん 結婚・子育てを経て、デイサービスで介護の仕事を開始。8年ほど勤務したこ