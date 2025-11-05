5日朝、福岡県宗像市で酒を飲んで軽トラックを運転したとして、46歳の自称自営業の男が逮捕されました。男は直前に、原付バイクに追突する事故を起こしていました。警察によりますと、5日午前7時半ごろ、福岡県宗像市村山田の国道で、前の車が道路沿いの敷地に入るのを止まって待っていた原付バイクに、軽トラックが追突しました。原付バイクを運転していた50代の男性はひざの痛みを訴え、病院に搬送されました。警察が駆けつけ、