俳優の北川景子が５日、Ｘを更新。恒例となっていた朝ドラ「ばけばけ」の台本写真を投稿しなかった理由を明かした。この日の「ばけばけ」では、北川演じるタエが仰天姿で再登場。タエは武家の出身で何一つ不自由のない生活をしてきたが、明治維新により環境が変化。夫の傳が織物工場を興すものの、病気で死去。織物工場も畳むこととなり、タエは、三男の三之丞とともに松江を離れていた。働いたことがないだけではなく、家事