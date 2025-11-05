５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７３．６０ポイント（０．２８％）安の２５８７８．８０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２８．８０ポイント（０．３１％）安の９１４４．４１ポイントと続落した。売買代金は１３８２億２５８０万香港ドルとなっている（４日前場は１２０３億６７４０万香港ドル）。米ハイテク株安が重しとなる流れ。昨夜の米株市場