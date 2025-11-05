2026年3月5日に『2026ワールドベースボールクラシック™』が開幕する。プールCの日本の初戦は、3月6日の台湾戦。日本は前回、最多となる3回目の優勝を果たし、大谷翔平（31、ドジャース）がMVPを獲得している。侍ジャパンは11月15日、16日に行われる韓国との強化試合を前に、6日〜12日に宮崎・ひなたサンマリンスタジアム宮崎で強化合宿を行う。【1次ラウンド】 ■プールC（東京プール）2026年3月5日〜10日