各地で相次ぐクマの被害を受け、自民党のプロジェクトチームが来週にも対策についての提言をとりまとめることにしました。自民党は、5日朝、党本部で「クマ被害対策プロジェクトチーム」の会合を開きました。自民党・クマ被害対策PT笹川座長：我々としても近々のうちに提言をとりまとめて政府に対して申し入れを行っていきたい。クマ対策の人材確保や育成のための予算措置などについて、来週にも提言をとりまとめる方針です。一